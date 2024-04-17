До Донецької області прибула нова техніка для громад

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що вартість обласного бюджету придбала 20 екскаваторів-навантажувачів JCB 4СХ SITEMASTER. Про це він написав у Telegram-каналі.



«Це сучасна техніка, яка використовуватиметься для ліквідації наслідків ворожих атак, розбору завалів та ліквідації стихійних звалищ на території громад області. Це допоможе нашим службам більш ефективно та оперативно працювати», — зазначив він.



Філашкін зазначив, що перші 4 одиниці техніки надійшли до Дружківської, Костянтинівської, Лиманської та Слов'янської громад. Також ще 16 машин отримають громади Краматорського, Покровського та Волноваського районів.

Раніше ми писали, що комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Благоустрій» отримало вже другу партію енергетичного обладнання спеціалізованої компанії Швеції Vattenfall Services Nordic AB