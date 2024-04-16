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Славянск получил помощь для ремонта электросетей от шведской компании

16 апреля 2024, 16:16

Славянск получил помощь для ремонта электросетей от шведской компании

Славянск получил оснащение для ремонта электросетей от Vattenfall Services Nordic AB Славянск получил оснащение для ремонта электросетей от Vattenfall Services Nordic AB

Коммунальное предприятие Славянского городского совета «Благоустрій» получило уже вторую партию энергетического оснащения от специализированной компании Швеции Vattenfall Services Nordic AB, написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Первая партия пришла еще в марте 2024 года. Такая помощь позволяет нашим специалистам оперативно ремонтировать электросети, поврежденные обстрелами со стороны России, и поддерживать жизнедеятельность наших городов», — заявил Филашкин.

Напомним, за два дня специалисты выполнили ряд ремонтов и вернули электричество жителям 29 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов со стороны армии РФ. 

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