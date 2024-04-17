На аеродромі в Джанкої знищені установки ППО, зниклими безвісти числяться понад 20 окупантів

Внаслідок удару по військовому аеродрому в окупованому Джанкої знищено системи ППО С-400

Внаслідок удару по аеродрому Джанкоя знищені установки ППО, понад 20 російських військових вважаються зниклими безвісти. Про це сьогодні повідомив телеграм-канал «Досьє шпигуна».

Зазначається, що удар завдано двома тактичними балістичними ракетами MGM-140 ATACMS.

Перший удар прийшовся по позиціях ЗРК С-400 «Тріумф». Знищено 3 пускові установки та РЛС.

Другий — по пункту прийому та ремонту військової техніки 77-ї зенітної ракетної бригади (в/ч 33742, Краснодарський край).

«У момент удару в пункті на обслуговуванні знаходилися дві пускові установки С-300 (невстановленої модифікації). Також внаслідок удару на пункті відбулася вторинна детонація боєприпасів. Що саме вибухнуло — невідомо», — повідомляє канал.

Інформації про пошкоджені гелікоптери телеграм-канал не має.

Попередньо відомо про 15 поранених та 22 безвісти зниклих.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа в районі військового аеродрому сьогодні вночі, 17 квітня.