Столтенберг назвал дату заседание Совета Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского

В эту пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина-НАТО. Мы созовем заседание 19 апреля. Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить насущные потребности в большей поддержке Украины», — рассказал генеральный секретарь.

Столтенберг отметил, что ожидает поднятия вопроса о противовоздушной обороне и артиллерийских снарядов.

16 апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сделает запрос в Североатлантический Альянс для заседания Совета Украина-НАТО, посвященного вопросу защиты украинского небо.