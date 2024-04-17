Столтенберг назвав дату засідання Ради Україна-НАТО за участю президента Володимира Зеленського

Цієї п'ятниці, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю президента Володимира Зеленського. Про це під час прес-конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Передусім президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скликаємо засідання 19 квітня. Це буде зустріч із президентом Зеленським, а потім із міністрами оборони, щоб обговорити нагальні потреби у більшій підтримці України», — розповів генеральний секретар.

Столтенберг зазначив, що очікує порушити питання про протиповітряну оборону та артилерійські снаряди.

16 квітня президент Володимир Зеленський заявляв , що Україна зробить запит до Північноатлантичного Альянсу для засідання Ради Україна-НАТО, присвяченого питанню захисту українського неба.