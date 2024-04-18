Массированный удар по Чернигову: количество погибших возросло

Возросло количество жертв в Чернигове. Фото: ГСЧС

Количество погибших и пострадавших в результате вчерашнего ракетного обстрела Чернигова возросло. По состоянию на утро погибли 18 человек и 77 пострадали (из них 4 детей). Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Сообщается, что трое людей были спасены из-под завалов. 58 гражданским оказана психологическая помощь.





Кроме того, вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, разобрано 71% разрушенной части здания.





Аварийно-спасательные работы продолжаются.



Ранее мы писали, что 17 апреля российские войска атаковали Чернигов. Сначало было известно о трех погибших, однако в течение дня цифра возросла. Среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летняя лейтенант полиции, которая была дома на больничном.