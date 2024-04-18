Масований удар по Чернігову: кількість загиблих зросла

Зросла кількість жертв у Чернігові. Фото: ДСНС

Кількість загиблих та постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Чернігова зросла. Станом на ранок загинуло 18 людей та 77 постраждали (з них 4 дітей). Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Повідомляється, що трьох людей було врятовано з-під завалів. 58 цивільним надано психологічну допомогу.





Окрім того, вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71% зруйнованої частини будівлі.





Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.



Раніше ми писали, що 17 квітня російські війська атакували Чернігів. Спочатку було відомо про трьох загиблих, однак упродовж дня цифра зростала. Серед загиблих внаслідок російських обстрілів – 25-річна лейтенант поліції, яка була вдома на лікарняному.