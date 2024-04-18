В результате обстрелов Донетчины за сутки есть жертва и пострадавшие

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 17 апреля, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атак один человек погиб, двое людей — пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 17 апреля россияне убили одного жителя Донецкой области — в Селидово», — отметил он.



Кроме того, еще 2 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1924 человека, травмированы — 4807. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что количество погибших и пострадавших в результате вчерашнего ракетного обстрела Чернигова возросло. По состоянию на утро погибли 18 человек и 77 пострадали (из них 4 детей).