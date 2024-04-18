Внаслідок обстрілів Донеччини за добу є жертва та постраждалі

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 17 квітня, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак одна людина загинула, двоє людей — постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 17 квітня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у Селидовому», — зазначив він.



Крім того, ще 2 людини дістали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1924 особи, травмовано — 4807. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що кількість загиблих та постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Чернігова зросла. Станом на ранок загинули 18 людей та 77 постраждали (з них 4 дітей).