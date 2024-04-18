В Донецкой области из-за боевых действий проблемы с электроэнергией в 20 населенных пунктах

Из-за обстрелов без электроэнергии в Донецкой области остались более 16,8 тысяч точек учета в 20 населенных пунктах, информирует Минэнерго.



Отмечается, что за сутки энергетики заживили более 20,2 тысяч абонентов, дома которых обесточивались из-за боевых действий.



«Всего без электроснабжения остаются около 46 тысяч точек учета в 88 населенных пунктах», — уточнили в министерстве энергетики.



Напомним, «Укрэнерго» заинтересовано в создании промышленными компаниями и украинским бизнесом собственного поколения генерации электроэнергии.



Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате боевых действий со стороны оккупантов без света остаются 80 населенных пунктов.