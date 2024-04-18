У Донецькій області через бойові дії проблеми з електроенергією в 20 населених пунктах

Через обстріл без електроенергії на Донеччині залишилося понад 16,8 тисяч точок обліку у 20 населених пунктах, – інформує Міненерго.



Зазначається, що за добу енергетики заживили понад 20,2 тисячі абонентів, будинки яких знеструмлювалися через бойові дії.



«Всього без електропостачання залишаються близько 46 тисяч точок обліку у 88 населених пунктах», - уточнили в міністерстві енергетики.



Нагадаємо, «Укренерго» зацікавлене у створенні промисловими компаніями та українським бізнесом власного покоління генерації електроенергії.



Раніше повідомлялося, що на Донеччині в результаті бойових дій з боку окупантів без світла залишаються 80 населених пунктів.