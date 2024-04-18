«Белые ангелы» эвакуировали из Торского семью с животными

Эвакуация семьи с животными в Торском. Фото: кадр из видео

Дом пожилой пары в селе Торское Лиманской общины разрушили русские снаряды, поэтому люди решили эвакуироваться, но не бросили своих животных. Об этом сообщила полиция Донецкой области.







Группа «Белый ангел» вместе с волонтерами из Дружковки разработали план спасения. Днем вывозить скот было опасно, потому что над селом постоянно кружат дроны РФ.



Поэтому хозяева ночью перегнали ее в оговоренное место в соседнем селе, откуда утром их забрали спасатели.



«Уже когда мы в темноте добрались до Заречного, услышали, как наше село снова обстреляли - и в очередной раз убедились, что поступаем правильно», — рассказывает 64-летняя Елена Ивановна.

Эвакуация семьи с животными в Торском. Фото: кадр из видео

Эвакуация семьи с животными в Торском. Фото: кадр из видео

Эвакуация семьи с животными в Торском. Фото: кадр из видео

Эвакуация семьи с животными в Торском. Фото: кадр из видео

Кроме того, полицейские вместе с хозяином вернулись в Торское за другими животными – курами, кошкой, двумя собаками и тремя щенками.



Ранее из Донецкой области 16 апреля эвакуировали 49 человек. Они отправились в Ровенскую и Львовскую области.