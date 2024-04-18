«Білі янголи» евакуювали з Торського родину з тваринами

Евакуація сім'ї з тваринами у Торському. Фото: кадр із відео

Будинок літньої пари в селі Торське Лиманської громади зруйнували російські снаряди, тому люди вирішили евакуюватися, але не покинули своїх тварин. Про це повідомила поліція Донеччини.







Група «Білий янгол» спільно з волонтерами з міста Дружківка розробили план порятунку. Вдень вивозити худобу небезпечно, бо над селом постійно кружляють ворожі дрони.



Тож господарі вночі перегнали тварин до обумовленого місця в сусідньому селі, звідки вранці їх забрали рятівники.



«Вже коли ми у темряві дістались Зарічного, почули, як наше село знов обстріляли - і вкотре впевнились, що вчиняємо правильно», — розповідає 64-річна Олена Іванівна.

Евакуація сім'ї з тваринами у Торському. Фото: кадр із відео

Евакуація сім'ї з тваринами у Торському. Фото: кадр із відео

Евакуація сім'ї з тваринами у Торському. Фото: кадр із відео

Евакуація сім'ї з тваринами у Торському. Фото: кадр із відео

Крім того, поліцейські із господарем повернулися до Торського по інших тварин – курей, кішку, двох собак і трьох цуценят.



Раніше з Донецької області 16 квітня евакуювали 49 людей. Вони вирушили до Рівненської та Львівської областей