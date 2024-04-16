Еще 49 человек эвакуировались из Донецкой области

Из Донецкой области 16 апреля эвакуировали 49 человек. Они отправились в Ровенскую и Львовскую области. Там их встретят координаторы и предоставят всю необходимую помощь, сообщил глава областной военной администрации Донетчины Вадим Филашкин.
Решение об эвакуации приняли жители Красногоровки, Курахово, Торецка, Краматорска, Украинская и Новогродовки. Среди них удалось эвакуировать 15 детей и 5 человек с инвалидностью.
Филашкин напомнил, что обстрелы громад области не прекращаются и находиться там опасно. Он призвал жителей области эвакуироваться.
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