Более полусотни российских военных срочно покинули подстанцию в Очеретино

Более 50 военнослужащих российской армии в спешке покидают подстанцию в Очеретино Донецкой области. Видеокадры побега оккупантов опубликовал интернет-портал DeepState.

«Фактически FPV-дроны останавливают штурмовые действия, которые готовились к частной застройке. Часть российской разведки заняла дома в Очеретино, а штурмовые группы скапливались в помещении подстанции для дальнейшей передислокации в частную застройку и штурму поселка в районе вокзала», — говорится в сообщении.

Тех, кто не сбежал, потом добивала артиллерия. На данный момент российские военные покинули территорию подстанции и готовят новую волну накатов.

«Хорошая работа аэроразведки и артиллерии», — отвечает DeepState.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на Авдеевском направлении, а именно в поселке Очеретино Донецкой области.