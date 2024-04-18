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Понад півсотні російських військових терміново залишили підстанцію в Очеретиному

18 квітня 2024, 16:59

Понад півсотні російських військових терміново залишили підстанцію в Очеретиному

Понад 50 військовослужбовців російської армії поспіхом залишають підстанцію в Очеретиному Донецької області. Відеокадри втечі окупантів опублікував інтернет-портал DeepState.

«Фактично FPV-дрони зупиняють штурмові дії, які готувалися на приватну забудову. Частина російської розвідки зайняла будинки в Очеретиному, а штурмові групи накопичувалися в приміщенні підстанції для подальшої передислокації до приватної забудови та штурми селища в районі вокзалу», — йдеться у повідомленні.

Тих, хто не втік, згодом добивала артилерія. Наразі російські військові покинули територію підстанції та готують нову хвилю накатів.

«Хороша робота аеророзвідки та артилерії», — відзначає DeepState.

Раніше повідомлялося, що російські війська просунулися на Авдіївському напрямку, а саме у селищі Очеретине Донецької області.

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