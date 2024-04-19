В ISW предположили, каким будет ответ Украины на наступление армии РФ в июне

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к наступлению в июне для того, чтобы попытаться захватить Донецкую и Луганскую области, а Украина продолжит наносить удары по военным объектам на территории противника. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 18 апреля.

17 апреля руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Украина будет противодействовать будущим наступательным операциям врага путем продолжения ударов по военным объектам РФ. В частности, он отметил, что ГУР планирует нанести удары по военно-промышленному комплексу РФ, критически важным военным объектам, в частности аэродромам и командно-диспетчерским пунктам.

По словам Буданова, эти удары должны показать, что глава Кремля Владимир Путин не может защитить население от войны. Аналитики ISW отметили, что атаки ВСУ по военным целям в РФ являются «соответствующим компонентом кампании Украины» по ликвидации отраслей, поддерживающих российский военный потенциал.

Аналитики добавили, что недавние украинские удары по территории РФ угрожали российской нефтепереработке, экспорту, усилили давление на ПВО и продемонстрировали, что удары Украины ограниченным количеством оружия собственного производства могут достичь определенных последствий.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что на территории России в Брянской области поражена радиолокационная станция (РЛС), которая контролировала небо на 700 километров вглубь Украины.