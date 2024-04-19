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В ISW припустили, якою буде відповідь України на наступ армії РФ у червні

19 квітня 2024, 11:21

В ISW припустили, якою буде відповідь України на наступ армії РФ у червні

Збройні сили Російської Федерації готуються до наступу у червні для того, щоб спробувати захопити Донецьку та Луганську області, а Україна продовжить завдавати ударів по військових об'єктах на території супротивника. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 18 квітня.

17 квітня керівник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україна протидіятиме майбутнім наступальним операціям агресора шляхом продовження ударів по військових об'єктах РФ. Зокрема, він зазначив, що ГУР планує завдати ударів по військово-промисловому комплексу РФ, критично важливим військовим об'єктам, зокрема аеродромам та командно-диспетчерським пунктам.

За словами Буданова, ці удари мають показати, що глава Кремля Володимир Путін не може захистити населення від війни. Аналітики ISW зазначили, що атаки ЗСУ по військовим цілям у РФ є «відповідним компонентом кампанії України» з ліквідації галузей, які підтримують російський військовий потенціал.

Аналітики додали, що нещодавні українські удари по території РФ загрожували російській нафтопереробці, експорту, посилили тиск на ППО та продемонстрували, що удари України обмеженою кількістю зброї власного виробництва можуть досягти певних наслідків.

Нагадаємо, 16 квітня повідомлялося, що на території Росії в Брянській області вражена станція радіолокації (РЛС), яка контролювала небо на 700 кілометрів углиб України.

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