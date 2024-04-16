Российская РЛС дальнего действия поражена в Брянской области

В Брянской области России выведена из строя российская РЛС дальнего действия. Фото: Минобороны РФ

На территории России в Брянской области поражена радиолокационная станция (РЛС), которая контролировала небо на 700 километров вглубь Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в СБУ во вторник, 16 апреля.



«На этот раз у россиян стало на один меньше модернизированного комплекса "Небо-У", который помогал агрессору выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, атаковавшие КАБами украинское пограничье», — рассказал собеседник.



По его словам, РЛС стоимостью $100 млн поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа. Комплекс выведен из строя.



В СБУ считают, что теперь у противника стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины.



«Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и качественно использовать армейскую авиацию на этом участке», — добавили в спецслужбе.



Ранее сообщалось, что на Донецком направлении украинские военнослужащие с помощью ударного беспилотника уничтожили российскую машину из комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».