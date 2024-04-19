В Днепропетровской области после утреннего ракетного удара обесточены около 2 700 потребителей, информирует Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».



Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. Сегодня, 19 апреля, в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии в течение почти всех суток.



«Он обусловлен повреждениями, которые россияне нанесли ракетными и дроновыми ударами по украинским электростанциям», — заявили в «Укрэнерго».



Из-за непогоды также обесточено более 20 населенных пунктов в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.



По другим причинам на утро обесточены 385 населенных пунктов. Из-за боевых действий проблемы в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.



Напомним, из-за обстрелов без электроэнергии в Донецкой области остались более 16,8 тысяч точек учета в 20 населенных пунктах.