У Дніпропетровській області після ранкового ракетного удару знеструмлені близько 2 700 споживачів

На Дніпропетровщині після ранкового ракетного удару знеструмлено близько 2 700 споживачів, інформує Національна енергетична компанія «Укренерго».



Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання. Сьогодні, 19 квітня, в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії протягом майже доби.



«Він обумовлений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях», - заявили в «Укренерго».



Через негоду також знеструмлено понад 20 населених пунктів у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.



З інших причин на ранок знеструмлено 385 населених пунктів. Через бойові дії проблеми у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.



Нагадаємо, через обстріл без електроенергії на Донеччині залишилося понад 16,8 тисяч точок обліку у 20 населених пунктах.