Массированный удар по Днепру и области: девять людей погибли, среди них — дети, много пострадавших

Россияне атаковали Днепропетровскую область. Фото: Сергей Лысак

Сегодня, 19 апреля, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов стало известно о девяти погибших, среди них – трое детей. Также 25 гражданских получили ранения. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и генеральный прокурор Андрей Костин.



«Сегодня ночью Россия совершила новый массированный обстрел мирных украинских городов. Под ударом россиян оказались Днепр и Днепропетровская область. В результате атаки ракетами и «шахедами» повреждены жилые дома и гражданские объекты», — написал Костин.

По словам Лысака, шестеро людей погибли в Синельниковском районе, в частности, дети: 14-летняя девочка и 8-летний мальчик. Появилась информация по поводу еще одного пострадавшего ребенка, 6-летнего мальчика спасли медики, он находится в областной больнице. Также еще шестеро людей пострадали.





Кроме того, повреждены три десятка частных домов, 4 практически разрушены. Было несколько потушенных пожаров. На месте работают все службы.





В многоэтажке в Днепре спасатели потушили масштабный пожар. Из 16 пострадавших половина — находятся в больнице. Все в состоянии средней тяжести. У людей осколочные ранения, переломы, гематомы и резаные раны.



Также досталось и Кривому Рогу, трое людей получили ранения, двое из них сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.



Ранее мы писали, что ктром 19 апреля войска РФ обстреляли Днепропетрвоскую область.