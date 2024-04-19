Масований удар по Дніпру та області: дев'ятеро людей загинули, серед них – діти, багато постраждалих

Росіяни атакували Дніпропетровську область. Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 19 квітня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Відомо про дев'ятьох загиблих, серед них – троє дітей. Також 25 цивільних поранені. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Генеральний прокурор Андрій Костін.



«Сьогодні вночі Росія здійснила новий масований обстріл мирних українських міст. Під ударом росіян опинилися Дніпро та Дніпропетровська область. Унаслідок атаки ракетами та «шахедами» пошкоджено житлові будинки та цивільні об'єкти», — написав Костін.

За словами Лисака, шестеро людей загинули у Синельниківському районі, зокрема 14-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Є інформація щодо ще однієї постраждалої дитини: 6-річного хлопчика врятували медики, він перебуває в обласній лікарні. Постраждали також ще шестеро людей.





Крім того, пошкоджено три десятки приватних будинків, 4 фактично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють усі відповідні служби.





У багатоповерхівці у Дніпрі рятувальники загасили масштабну пожежу. Із 16 постраждалих половина перебуває у лікарні. Всі у стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, переломи, гематоми та різані рани.



Також дісталося і Кривому Рогу: троє людей зазнали поранень, двоє з них зараз перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.



Раніше ми писали, що вранці 19 квітня війська РФ обстріляли Дніпропетровську область.