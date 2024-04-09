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Зеленский побывал в окопах Харьковской области: президент проверил строительство фортификаций

09 апреля 2024, 15:50

Зеленский побывал в окопах Харьковской области: президент проверил строительство фортификаций

Зеленский проверяет фортификации в Харьковской области. Фото: кадр из видео Зеленский проверяет фортификации в Харьковской области. Фото: кадр из видео

Сегодня, 9 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский проверил строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, информируют соцсети главы государства. 



«Харьковская область. Строительство фортификаций. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы Украина была крепче!», — написал он. 

Российская армия уже не первый день продолжает массированные обстрелы Харькова и области, нанося авиаудары по критической инфраструктуре и жилым кварталам. 

Сегодня после обеда в Харькове зафиксировали два «прилета» по центральной части города, предварительно – КАБы.

Ранее появилась информация, что Россия стремится сделать непригодным для жизни второй город Украины, который отчаянно пытается защищаться от ударов РФ. 

Напомним, выделенное на данный момент правительством Украины финансирование не покрывает общей потребности в фортификационных сооружениях, вопрос дополнительного выделения средств будет рассмотрен в ближайшее время.

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