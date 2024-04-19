Зеленський зустрівся з українськими військовослужбовцями на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 квітня, відвідав Донецьку область. Глава держави поспілкувався з українськими військовими, які проходять лікування. Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.



«Відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади», — написав Зеленський.



Президент не лише поспілкувався з військовослужбовцями, а й вручив державні нагороди, подякувавши за службу та захист України.



Крім того, наголосив на роботі українських медиків.



«Дякую, що докладаєте усіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців та служите Україні», — резюмував Президент України.



Раніше ми писали, що 9 квітня Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області.