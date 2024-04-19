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Туск призвал поляков не блокировать украинскую границу

19 апреля 2024, 13:44

Туск призвал поляков не блокировать украинскую границу

Премьер-министр Польши Дональд Туск призывает протестующих прекратить блокаду границы с Украиной, сообщает Польское радио.

«Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может повредить Украине», — сказал премьер.

Дональд Туск подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокировки переходов — независимо от обоснования протестов.

«Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны», — добавил Дональд Туск.

Премьер-министр напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры.

Он также сообщил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем, кто потерял часть своих доходов не по собственной вине. 

Напомним, на польско-украинской границе местные полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, идущие в Польшу и обратно. 

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