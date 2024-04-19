Туск закликав поляків не блокувати український кордон

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликає протестувальників припинити блокаду кордону з Україною, – повідомляє Польське радіо.



«Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні», - сказав прем'єр.



Дональд Туск наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів — незалежно від обґрунтування протестів.



«Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни», - додав Дональд Туск.



Прем'єр-міністр нагадав, що прикордонні пункти за останнім рішенням уряду мають статус критичної інфраструктури.



А також повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим, хто втратив частину своїх доходів не з власної провини.



Нагадаємо, на польсько-українському кордоні місцеві поліцейські та протестувальники почали зупиняти автобуси, які йдуть до Польщі та назад.