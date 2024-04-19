В захваченном Донецке при подрыве на мине погиб мужчина, есть пострадавшая

Сегодня днем, 19 апреля, во временно оккупированном Донецке в Петровском районе погиб мужчина, также известно об одной пострадавшей. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По уточненной информации, в Петровском районе на территории кладбища 2/16 по ул. Электровозной в результате подрыва на мине погиб мужчина 1967 года рождения.



Кроме того, на этом же месте из-за детонации мины получила ранение женщина 1970 года рождения.





Ранее мы писали, что 17 апреля Донецк попал под обстрел. В Петровском районе двое людей травмированы.