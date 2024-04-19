У захопленому Донецьку під час підриву на міні загинув чоловік, є постраждала

Сьогодні вдень, 19 квітня, у тимчасово окупованому Донецьку у Петрівському районі загинув чоловік, також відомо про одну постраждалу. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За уточненою інформацією, у Петрівському районі на території цвинтаря 2/16 на вул. Електровозній внаслідок підриву на міні загинув чоловік 1967 року народження.



Також на цьому місці через детонацію міни дістала поранення жінка 1970 року народження.





Раніше ми писали, що 17 квітня Донецьк потрапив під обстріл. У Петрівському районі двоє людей травмовані.