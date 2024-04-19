Российская Белгородская область попала под обстрел: двое людей пострадали, есть повреждения

В российской Белгородской области сегодня, 19 апреля, произошел обстрел. В результате чего двое людей пострадали, есть повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Сообщается, что под атаку попало село Ясные Зори Белгородского района. У одной пострадавшей женщины резаная рана мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, у второй - осколочные ранения нижней конечности. Их доставили в больницу.



Кроме того, повреждены три частных жилых дома.



Ранее мы писали, что 18 апреля в российской Белгородской области при атаке беспилотника погиб российский военнослужащий.