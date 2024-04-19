Російська Бєлгородська область потрапила під обстріл: двоє людей постраждали, є пошкодження

У російській Бєлгородській області сьогодні, 19 квітня, відбувся обстріл. Внаслідок чого двоє людей постраждали, є пошкодження. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



Повідомляється, що під атаку потрапило село Ясні Зорі Бєлгородського району. У однієї постраждалої жінки різана рана м'яких тканин голови та осколкові поранення нижньої кінцівки, у другої – осколкові поранення нижньої кінцівки. Їх доправили до лікарні.



Крім того, пошкоджено три приватні житлові будинки.





Раніше ми писали, що 18 квітня у російській Білгородській області під час атаки безпілотника загинув російський військовослужбовець.