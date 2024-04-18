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БПЛА ударил по наблюдательному пункту Минобороны РФ в Белгородской области, погиб контрактник — СМИ

18 апреля 2024, 16:14

БПЛА ударил по наблюдательному пункту Минобороны РФ в Белгородской области, погиб контрактник — СМИ

Военный РФ погиб при атаке беспилотника в Белгородской области. Фото: ASTRA Военный РФ погиб при атаке беспилотника в Белгородской области. Фото: ASTRA

Сегодня днем, 18 апреля, в российской Белгородской области при атаке беспилотника погиб российский военнослужащий. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.  

По предварительным данным, накануне днем дрон-камикадзе атаковал наблюдательный пункт МО РФ в хуторе Марьино, который находится в 600 метрах от границы с Украиной.

«В результате взрыва беспилотника погиб военнослужащий-контрактник. Повреждений нет», — говорится в сообщении.

Министерство обороны РФ пока никак не прокомментировало эту ситуацию.

Ранее мы писали, что ночью Украина атаковала территорию РФ с применением ракет «Точка-У», РСЗО «Вампир», БПЛА и воздушных шаров.

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