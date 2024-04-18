БПЛА ударил по наблюдательному пункту Минобороны РФ в Белгородской области, погиб контрактник — СМИ

Военный РФ погиб при атаке беспилотника в Белгородской области. Фото: ASTRA

Сегодня днем, 18 апреля, в российской Белгородской области при атаке беспилотника погиб российский военнослужащий. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.



По предварительным данным, накануне днем дрон-камикадзе атаковал наблюдательный пункт МО РФ в хуторе Марьино, который находится в 600 метрах от границы с Украиной.



«В результате взрыва беспилотника погиб военнослужащий-контрактник. Повреждений нет», — говорится в сообщении.



Министерство обороны РФ пока никак не прокомментировало эту ситуацию.



Ранее мы писали, что ночью Украина атаковала территорию РФ с применением ракет «Точка-У», РСЗО «Вампир», БПЛА и воздушных шаров.