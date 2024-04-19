Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Днепре тело погибшей женщины

Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов в Днепре

Из-под завалов многоэтажки в Днепре спасатели деблокировали тело погибшей женщины, сообщило местное ГСЧС.







«В общей сложности, по предварительной информации, погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка. Еще 34 человека пострадали, в том числе один ребенок», — рассказали в управлении ГСЧС.

Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов в Днепре. Фото: ГСЧС

Напомним, сегодня рано утром российские военные обстреляли ракетами Днепр и Днепропетровскую область.



В городе завтра, 20 апреля, будет объявлен днем траура по погибшим в результате утренней российской атаки.