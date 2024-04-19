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Рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблої жінки

19 квітня 2024, 17:03

Рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблої жінки

Рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів у Дніпрі Рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів у Дніпрі

З-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі рятувальники деблокували тіло загиблої жінки, повідомило місцеве ДСНС.



«Загалом, за попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини. Ще 34 людини постраждали, у тому числі одна дитина», — розповіли в управлінні ДСНС.

Рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів у Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів у Дніпрі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли ракетами Дніпро та Дніпропетровську область.

У місті завтра, 20 квітня, буде оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової російської атаки.

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