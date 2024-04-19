Рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблої жінки

З-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі рятувальники деблокували тіло загиблої жінки, повідомило місцеве ДСНС.
«Загалом, за попередньою інформацією, загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини. Ще 34 людини постраждали, у тому числі одна дитина», — розповіли в управлінні ДСНС.
Рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів у Дніпрі. Фото: ДСНС
Рятувальники витягли тіло загиблої з-під завалів у Дніпрі. Фото: ДСНС
Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли ракетами Дніпро та Дніпропетровську область.
У місті завтра, 20 квітня, буде оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової російської атаки.