Россияне днем 19 апреля нанесли удар по морскому порту «Южный» — ракеты попали в портовые сооружения. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время внеочередного заседания Совета Украина — НАТО.

«Сегодня утром наши города Днепр, Кривой Рог и Синельниково подверглись ракетным ударам со стороны России. В Днепре разрушен обычный жилой дом, под завалами оказались люди. Повреждены железнодорожный и автовокзал. Это только одно утро в одном городе, но российские террористы наносят удары по нашей стране ежедневно и каждую ночь в разных городах и громадах. Такие города, как Харьков, Одесса, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Днепр и другие, не имеют надежной защиты от российских террористов», — заявил Зеленский.

Также он рассказал об атака на Одессу.

«Пока я готовился к этому разговору, они нанесли удар по морскому порту «Южный». Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские», — добавил президент.

Напомним, сегодня рано утром российские военные обстреляли ракетами Днепр и Днепропетровскую область. В общей сложности, по предварительной информации, погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка. Еще 34 человека пострадали, в том числе один ребенок.



