Росіяни завдали удару по морському порту «Південний» — Зеленський

Росіяни вдень 19 квітня завдали удару по морському порту «Південний» — ракети потрапили до портових споруд. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час позачергового засідання Ради Україна – НАТО.

«Сьогодні вранці наші міста Дніпро, Кривий Ріг та Синельникове зазнали ракетних ударів з боку Росії. У Дніпрі зруйновано звичайний житловий будинок, під завалами опинилися люди. Пошкоджено залізничний та автовокзал. Це лише один ранок в одному місті, але російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі в різних містах та громадах. Такі міста, як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро та інші не мають надійного захисту від російських терористів», — заявив Зеленський.

Також він розповів про атаку на Одесу.

«Поки я готувався до цієї розмови, вони завдали удару по морському порту «Південний». Декілька ракет потрапили в портові споруди, не тільки українські, а й сінгапурські», — додав президент.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли ракетами Дніпро та Дніпропетровську область . Загалом, за попередньою інформацією, загинули 7 людей, серед яких 2 дитини. Ще 34 особи постраждали, зокрема одна дитина.



