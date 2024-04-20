Российский пропагандист погиб в Запорожской области — снимал репортаж

Военный корреспондент российского пропагандистского телеканала «Известия» Семен Еремин 19 апреля погиб в результате атаки FPV-дрона. Как сообщают российские военные, после сброса боеприпаса с беспилотника журналист получил ранение, впоследствии скончался.



Заявлено, что Еремин снимал репортаж в Запорожской области, когда его атаковали.



Российские военные еще не опубликовали кадры с места ранения Еремина. Однако стоит отметить, что пропагандист, как и многие другие российские «военкоры», часто посещал линию фронта в камуфляже или одежде цвета хаки. Оператор боевого дрона мог принять его за военного.