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Российский пропагандист погиб в Запорожской области — снимал репортаж

20 апреля 2024, 13:12

Российский пропагандист погиб в Запорожской области — снимал репортаж

Российский пропагандист погиб в Запорожской области — снимал репортаж

Военный корреспондент российского пропагандистского телеканала «Известия» Семен Еремин 19 апреля погиб в результате атаки FPV-дрона. Как сообщают российские военные, после сброса боеприпаса с беспилотника журналист получил ранение, впоследствии скончался.

Заявлено, что Еремин снимал репортаж в Запорожской области, когда его атаковали.

Российские военные еще не опубликовали кадры с места ранения Еремина. Однако стоит отметить, что пропагандист, как и многие другие российские «военкоры», часто посещал линию фронта в камуфляже или одежде цвета хаки. Оператор боевого дрона мог принять его за военного. 

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