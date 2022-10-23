Российский военкор Семен Пегов ранен под Донецком

Российский военкор-пропагандист Семен Пегов получил ранение под Донецком. Об этом сообщил Тelegram-канал его проекта Wargonzo.



Пегова госпитализировали в травматологический центр Донецка с ранением в ногу, сообщили медики учреждения.



Есть информация, что ранение военкор получил, наступив на противопехотную мину. Wargonzo пишет, что его жизни ничего не угрожает, ранение не тяжелое.



Сегодня ранее Пегов опубликовал совместное фото с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным, которого он «встретил на передовой», в районе Майорска под Горловкой, куда Пушилин приехал якобы «пообщаться с мобилизантами».

Денис Пушилин и Семен Пегов. Фото: Тelegram-канал Wargonzo