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Российский военкор Семен Пегов ранен под Донецком

23 октября 2022, 19:18

Российский военкор Семен Пегов ранен под Донецком

Российский военкор-пропагандист Семен Пегов получил ранение под Донецком. Об этом сообщил Тelegram-канал его проекта Wargonzo.

Пегова госпитализировали в травматологический центр Донецка с ранением в ногу, сообщили медики учреждения.

Есть информация, что ранение военкор получил, наступив на противопехотную мину. Wargonzo пишет, что его жизни ничего не угрожает, ранение не тяжелое.

Сегодня ранее Пегов опубликовал совместное фото с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным, которого он «встретил на передовой», в районе Майорска под Горловкой, куда Пушилин приехал якобы «пообщаться с мобилизантами».

Денис Пушилин и Семен Пегов. Фото: Тelegram-канал Wargonzo

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