Російський пропагандист загинув у Запорізькій області, коли знімав репортаж

Воєнний кореспондент російського пропагандистського телеканалу «Известия» Семен Єрьомін 19 квітня загинув внаслідок атаки FPV-дрону. Як повідомляють російські військові, після скидання боєприпасу з безпілотника журналіст зазанав поранення і згодом помер.



Заявлено, що Єрьомін знімав репортаж у Запорізькій області, коли його атакували.



Російські військові ще не опублікували кадри з місця поранення Єрьоміна. Проте варто зазначити, що пропагандист, як і багато інших російських «воєнкорів», часто відвідував лінію фронту у камуфляжі чи одязі кольору хакі. Оператор бойового дрона міг вважати його за військового.