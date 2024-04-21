В РФ снова работала ПВО, в Брянской области сбили дроны

В Российской Федерации вчера вечером, 20 апреля, якобы были сбиты дроны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ.



«Около 23:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве РФ отметили, что ПВО сбила два беспилотника над территорией Брянской области.



Ранее мы писали, что в российской Белгородской области 19 апреля произошел обстрел. В результате чего двое людей пострадали, есть повреждения.