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В РФ снова работала ПВО, в Брянской области сбили дроны

21 апреля 2024, 08:59

В РФ снова работала ПВО, в Брянской области сбили дроны

В Российской Федерации вчера вечером, 20 апреля, якобы были сбиты дроны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства РФ.

«Около 23:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве РФ отметили, что ПВО сбила два беспилотника над территорией Брянской области.

Ранее мы писали, что в российской Белгородской области 19 апреля произошел обстрел. В результате чего двое людей пострадали, есть повреждения.

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