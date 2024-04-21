У РФ знову працювала ППО, у Брянській області збили дрони

У Російській Федерації вчора ввечері, 20 квітня, нібито було збито дрони. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства РФ.



«Близько 23:30 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві РФ зазначили, що ППО збила два безпілотники над територією Брянської області.



Раніше ми писали, що у російській Білгородській області 19 квітня стався обстріл. Внаслідок чого двоє людей постраждали, є пошкодження.