РФ ударили баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области: есть пострадавшие

Оккупационные войска РФ сегодня днем, 21 апреля, ударили баллистикой по Одесской области. Главная цель – портовая инфраструктура, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



«Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесщине. Целил снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», — написал он.



По словам Кипера, взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из домов упал потолок, также в частном дворе произошло возгорание сена.



По состоянию на 14:43 известно о 4 пострадавших, из них три мужчины и одна женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.



Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.



Ранее мы писали, что днем 19 апреля нанесли удар по морскому порту «Южный» — ракеты попали в портовые сооружения.