РФ вдарили балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області: є постраждалі

Окупаційні війська РФ сьогодні вдень, 21 квітня, вдарили балістикою по Одещині. Головна мета – портова інфраструктура, є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Ворог продовжує точкові ракетні удари. Після обіду вдарив балістикою по Одещині. Цілив знову по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури», — написав він.



За словами Кіпера, вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з будинків впала стеля, також у приватному дворі сталося загоряння сіна.



Станом на 14:43 відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Медики надають усю необхідну допомогу.



Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.



Раніше ми писали, що вдень 19 квітня росіяни завдали удару по морському порту «Південний» — ракети влучили у портові споруди.