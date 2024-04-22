Российские войска почти полностью захватили Новомихайловку — DeepState

Село Новомихайловка в Донецкой области практически полностью оккупировано российскими войсками. Карта DeepState

Село Новомихайловка на Марьинском направлении Донецкой области почти полностью оккупировано войсками РФ. Это следует из информации о продвижении российских войск на карте украинского проекта DeepState.



Украинский военный журналист и блогер Богдан Мирошников отмечает, что Новомихайловка потеряна не полностью.



«Наш гарнизон присутствует в двух частях села — на западе и севернее реки Сухие Ялы. Да, это примерно 7-8% от площади села, но все же», — пишет он.



Он допускает, что село будет потеряно, «потому что руины долго держать невозможно».



DeepState также отмечает, что войска РФ продвинулись в Очеретино, южнее Первомайского на Авдеевском направлении и южнее Парасковиевки на Марьинском направлении.

Ранее сообщалось, что оккупанты удвоили количество атак на Авдеевском направлении в Донецкой области.