Російські війська майже повністю захопили Новомихайлівку — DeepState

Село Новомихайлівка на Донеччині практично повністю окуповане російськими військами. Карта DeepState

Село Новомихайлівка на Мар'їнському напрямку Донецької області майже повністю окуповане військами РФ. Це випливає з інформації про просування російських військ на карті українського проєкту DeepState.



Український воєнкор та блогер Богдан Мирошніков зазначає, що Новомихайлівку втрачено не остаточно.



«Наш гарнізон присутній у двох частинах села — на заході та на північ від річки Сухі Яли. Так, це приблизно 7-8% від площі села, але все таки», — пише він.



Мірошніков припускає, що село буде втрачене, «бо руїни довго тримати неможливо».



DeepState також зазначає, що війська РФ просунулися в Очеретине, на південь від Первомайського на Авдіївському напрямку і на південь від Парасковіївки на Мар'їнському напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти подвоїли кількість атак на Авдіївському напрямку на Донеччині.