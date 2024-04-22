Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ захватили южную часть Очеретино — DeepState

22 апреля 2024, 17:37

Войска РФ захватили южную часть Очеретино — DeepState

Очеретино на карте DeepState Очеретино на карте DeepState

На Авдеевском направлении российские войска оккупировали южную часть поселка Очеретино Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.

«Россияне подловили Силы Обороны во время смены подразделений. Противник, к сожалению, сумел воспользоваться положением и все те захватчики, которые концентрировались последние дни в окрестностях, разбрелись и прячутся уже в южной части поселка и в многоэтажной застройке», — говорится в сообщении.

По уточненным данным аналитиков, на сегодняшний день оккупанты имеют серьезный тактический успех.

На обнародованных кадрах M2 Bradley давит на позиции россиян в западной окраине села.

Ранее мы писали, что село Новомихайловка на Марьинском направлении Донецкой области почти полностью оккупировано войсками РФ

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:39
Главное за день: «Сложный период» в конце весны. РФ захватила Новомихайловку?
23:08
Российская армия заняла большую часть Очеретино — DeepState
16:58
Потерявшая дом жительница Мариуполя ночует под открытым небом
12:45
Российские войска почти полностью захватили Новомихайловку — DeepState
09:36
Три человека ранены из-за обстрелов Херсонской области
08:40
В Крыму оккупанты заставили извиниться матроса, который снял на видео горящий корабль «Коммуна» после атаки ВСУ
08:27
За сутки оккупанты обстреляли Запорожскую область 202 раза
08:22
HIMARS уничтожил самоходную пушку 2С5 «Гиацинт-С» — видео
08:01
ВСУ могут изменить ситуацию на фронте с американской помощью — ISW
23:12
Главное за день: Из Донецкой области нужно эвакуировать 70 тысяч человек. Захват Богдановки
18:26
В Крыму нанесен удар по российскому судну «Коммуна» — ВМС Украины
11:59
Севастополь утром подвергся ракетной атаке
11:01
Ходаковский уже не призывает наказать виновных в смерти Рассела Бентли
08:31
В Донецке несколько человек подорвались на мине и были атакованы дронами
23:30
Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ►
23:26
Главное за день: Ту22М3 сбили после атаки по Украине. Обстрел Днепра
21:48
«МГБ ДНР» ликвидируют: «указ» Пушилина раскрыл сотрудника ФСБ
18:32
В Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли
15:14
В Луганске украинской ракетой убит российский комбриг
14:23
В захваченном Донецке при подрыве на мине погиб мужчина, есть пострадавшая
все новости
23:39
Главное за день: «Сложный период» в конце весны. РФ захватила Новомихайловку?
23:08
Российская армия заняла большую часть Очеретино — DeepState
22:42
Все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам от 18 до 60 лет с завтрашнего дня — ZN.UA
22:02
США уверяют, что новая помощь Украине будет «очень скоро»
21:17
В результате обстрела Красногоровки погиб 1 человек
19:55
Российские войска атаковали телевышку в Харькове
18:44
Новая встреча по оружию для Украины в формате «Рамштайн» стартует 26 апреля
18:11
РФ третий раз за день атаковала Украинск: повреждены дома
17:40
В течение часа РФ нанесла удары по нескольким населенным пунктам Харьковщины — ОВА
17:37
Войска РФ захватили южную часть Очеретино — DeepState
17:23
Поляки разблокировали пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск»
17:17
Воинам ВСУ сложно, но поступление помощи выровняет ситуацию — Зеленский
16:58
Потерявшая дом жительница Мариуполя ночует под открытым небом
16:56
В Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии
16:52
В приграничных областях РФ двое военных пострадали из-за обстрела
16:20
Армия РФ сбросила новейшие модифицированные бомбы РБК-500 в Луганской области
15:43
Спикер Конгресса США согласился на предоставление срочной помощи Украине после изучения разведданных — NYT
15:14
Над Белгородской областью РФ сбили один дрон
14:47
В Краматорске из-за неуплаты остановят часть лифтов: список домов и подъездов
14:09
Украину ждет сложная ситуация с середины мая, но армагеддон не состоится — Буданов
все новости
ВИДЕО
Очеретино на карте DeepState Войска РФ захватили южную часть Очеретино — DeepState
22 апреля, 17:37
Остатки авиабомбы РБК-500 в Луганской области. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса» Армия РФ сбросила новейшие модифицированные бомбы РБК-500 в Луганской области
22 апреля, 16:20
Результат обстрела РФ гражданской инфраструктуры в Херсоне. Фото: скрин из видео Увеличилось число травмированных после обстрела РФ Днепровского района Херсона: детали
22 апреля, 13:55
На машзаводе в Воронеже возник сильный пожар. Фото: Baza В Воронеже горит крупный машиностроительный завод
22 апреля, 10:11
Удар HIMARS по 2С5 «Гиацинт-С». Фото: кадр из видео HIMARS уничтожил самоходную пушку 2С5 «Гиацинт-С» — видео
22 апреля, 08:22
После двух лет онлайн-обучения школы Запорожья возобновили работу. Дети учатся в подвалах ► После двух лет онлайн-обучения школы Запорожья возобновили работу. Дети учатся в подвалах ►
21 апреля, 15:50

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор