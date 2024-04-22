Войска РФ захватили южную часть Очеретино — DeepState

Очеретино на карте DeepState

На Авдеевском направлении российские войска оккупировали южную часть поселка Очеретино Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



«Россияне подловили Силы Обороны во время смены подразделений. Противник, к сожалению, сумел воспользоваться положением и все те захватчики, которые концентрировались последние дни в окрестностях, разбрелись и прячутся уже в южной части поселка и в многоэтажной застройке», — говорится в сообщении.



По уточненным данным аналитиков, на сегодняшний день оккупанты имеют серьезный тактический успех.



На обнародованных кадрах M2 Bradley давит на позиции россиян в западной окраине села.



Ранее мы писали, что село Новомихайловка на Марьинском направлении Донецкой области почти полностью оккупировано войсками РФ.