Війська РФ захопили південну частину Очеретиного — DeepState

Очеретине на карті DeepState

На Авдіївському напрямку російські війська окупували південну частину селища Очеретине Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



«Росіяни підловили Сили Оборони під час зміни підрозділів. Противник, на жаль, зумів скористатися становищем і всі ті загарбники, які концентрувалися останні дні на околицях, розбрелися і ховаються вже у південній частині селища та у багатоповерховій забудові», — йдеться у повідомленні.



За уточненими даними аналітиків, на сьогоднішній день окупанти мають серйозний тактичний успіх.



На оприлюднених кадрах M2 Bradley тисне на позиції росіян у західній околиці села.



Раніше ми писали, що село Новомихайлівка Мар'їнського напрямку Донецької області майже повністю окуповане військами РФ.