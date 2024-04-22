РФ третий раз за день атаковала Украинск: повреждены дома

Россияне атаковали Украинск. Фото: пресс-служба

Оккупационные войска РФ в очередной раз сегодня, 22 апреля, атаковали Украинск Селидовской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



«Третий обстрел за день, оккупанты атаковали Украинск», — говорится в сообщении.



Отмечается, что россияне около 15:55 нанесли удар с РСЗО «Ураган». В результате обстрела повреждены 3 многоэтажных дома. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что российские оккупанты сегодня, 22 апреля, трижды обстреляли Селидовскую громаду Донецкой области. В результате российской атаки один человек пострадал, также повреждены дома и здания критической инфраструктуры.