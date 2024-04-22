РФ втретє за день атакувала Українськ: пошкоджені будинки

Росіяни атакували Українськ. Фото: пресслужба

Окупаційні війська РФ в черговий раз сьогодні, 22 квітня, атакували Українськ Селидівської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Третій обстріл за день, окупанти атакували Українськ», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що росіяни близько 15:55 завдали удару з РСЗВ «Ураган». Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 багатоповерхові будинки. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що російські окупанти сьогодні, 22 квітня, тричі обстріляли Селидівську громаду на Донеччині. Внаслідок російської атаки одна людина постраждала, також пошкоджено будинки та будівлі критичної інфраструктури.