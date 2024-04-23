Ночью россияне пытались атаковать Киев ударными дронами

В Киеве этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все дроны-камикадзе, которые войска РФ запустили для ударов по украинской столице. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В сообщении отмечается, что данных о пострадавших и разрушениях в результате воздушной атаки в ночь на 23 апреля нет.

«На данный момент в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие (данные оперативного возведения обновляются и уточняются)», — рассказал Попко.

По словам руководителя КГВА, по предварительным данным, дроны для ударов по Киеву оккупанты запустили с территории Курской области России.

Ударные беспилотники противника пролетели через Сумскую и Черкасскую область и заходили на столицу с юго-западного направления.

«Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)», — сообщил Попко.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали телевышку в Харькове.